Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 14-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: provano a reagire le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Lunghissimo TMO che dura da oltre 2 minuti.22? Attenzione però perché l’arbitro andrà al TMO! L’inglese potrebbe aver perso il pieno controllo della palla prima della linea di meta.22? Meta per l’con Rosie Gallagan! Le inglesi organizzano la maul dopo la touche, guadagnano oltre 30 metri ed entrano nella zona di meta.19-0.21? Esce bene il pallone dalla mischiana con Sofia Stefan che guadagna molto campo. L’azzurra però perde il pallone dopo un placcaggio. Si ripartirà da una touche inglese.20? In avanti commesso dalle inglesi! Benissimo la difesana che è riuscita ad arginare l’attacco delle avversarie e vengono premiate dall’errore.19? Prendono ritmo le inglesi che entrano nei 22ni.18? Per poco Feaunati non trova il pallone sul passaggio ravvicinato dalla compagna.