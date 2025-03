Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: inizia la partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Mia Venner finta il passaggio verso Sing e poi guadagna campo venendo fermata solo sui 5 metrini.3? Impreciso il passaggio di Lucy Packer. Le inglesi perdono un po’ di campo ma rimangono nei 22 avversari2? Problemi nella trasmissione del pallone per le azzurre che perdono campo spedendo poi il pallone in touche nei propri 221? Si parte!! Il calcio d’avvio spetta all’15.59 Queste le due formazioni che inizieranno la:Kelsey Clifford 1 Silvia TuraniAmy Cokayne 2 Laura GurioliMaud Muir 3 Sara SeyeRosie Galligan 4 Valeria FedrighiLilli Ives Campion 5 Giordana DucaZoe Aldcroft 6 Beatrice VeroneseMarlie Packer 7 Isabella LocatelliMaddie Feaunati 8 Francesca SgorbiniLucy Packer 9 Sofia StefanHelena Rowland 10 Veronica MadiaClaudia MacDonald 11 Francesca GranzottoHolly Aitchison 12 Beatrice RigoniEmily Scarratt 13 Alyssa D’IncaMia Venner 14 Aura MuzzoEmma Sing 15 Vittoria Ostuni Minuzzi15.