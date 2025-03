Oasport.it - LIVE Germania-Italia 3-3, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: non bastano le reti di Kean e Raspadori, si qualificano i padroni di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.47 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo.22.43 L’si sveglia tremendamente tardi, compie un piccolo miracolo sportivo recuperando treallanella ripresa ma non basta per la qualificazione. L’andata persa e il primo tempo incondannano gli azzurri.97? Finisce la partita,3-3.96? Bastoni non arriva all’appuntamento con il pallone.95? Ultimi due minuti di partita.94? Gooooooooooooooool,pareggia su rigore,3-3.93? RIGORE PER L’. Fallo di mano di Mittelstadt.92? Recupero miracolo di Frattesi.90? Ci saranno sei minuti di recupero.88? Lucca di testa non riesce a servire Barella.86? Punizione sballata di.84? Dentro Lucca e Zaccagni per Ricci enell’