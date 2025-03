Oasport.it - LIVE Germania-Italia 3-2, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: doppietta per Kean

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Donnarumma respinge una punizione di Kimmich.78? Dentro Bisseck e Andrich per la.76? Rigore tolto all’per tocco anticipato del difensore sul pallone.74? RIGORE PER L’, atterrato Di Lorenzo.72? Sinistro di Raspadori che sfiora il secondo palo.70? Gooooooooooooooooooooool,, destro all’incrocio dei pali,3-2.68? Fuori Tonali, dentro Raspadori nell’.66? Giallo per Adeyemi, fallo su Bastoni.64? Ottimo ingresso di Politano in campo, vivacità sulla destra.62? Dentro Amiri, Adeyemi e Gross, fuori Stiller, Sané e Goretzka nella.60? Rudiger fermaprima del tiro.58? Tah anticipache stava per recuperare il pallone.56? Si scaldano gli altri giocatori della panchina azzurra.54? Fiammata della, Mittelstadt con il sinistro non spaventa Donnarumma.