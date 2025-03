Oasport.it - LIVE Germania-Italia 3-0, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: disastro azzurro, rete di Kleindienst

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35in piena regola, gli azzurri dopo 5 minuti si disuniscono subendo gli attacchi dellada tutte le parti del campo senza mai reagire. Grave, gravissima la secondasubita con nessun giocatoreche guarda Kimmich battere il corner veloce.A tra poco per il secondo tempo!47? Finisce il primo tempo,3-0.45? Gol didi testa, Donnarumma salva ma la palla era già entrata,3-0.43? Musiala con il destro non trova la porta.41? Continua il possesso palla della.39? Gravissimo errore, una dormita di Donnarumma e compagni che costa unaa porta vuota per l’.37? Gol di Musiala, errore gravissimo di tutta la difesa azzurra che non guarda il corner veloce,2-0.