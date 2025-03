Oasport.it - LIVE Germania-Italia 2-0, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: raddoppia Musiala

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Gravissimo errore, una dormita di Donnarumma e compagni che costa una rete a porta vuota per l’.37? Gol di, errore gravissimo di tutta la difesa azzurra che non guarda il corner veloce,2-0.35? Goretzka di testa manda alto sopra la traversa.33? Gol di Kimmich su rigore,1-0.31? Rigore per la, fallo di Buongiorno su Kleindienst.29? Spalletti chiama la nazionalena di alzarsi in campo.27? Sané ci prova dalla distanza, para Donnarumma.25? Totale dominio tedesco al momento.23? Buongiorno in scivolata spazza il cross di Kimmich.21? Giallo per Gatti, fallo a centrocampo.19? Destro dideviato dalla difesa azzurra.17? Sale il baricentro tedesco.15? Spinge ora la.13? Lancio su Kean fermato da Tah di testa.