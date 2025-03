Oasport.it - LIVE Germania-Italia 0-0, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: Maldini parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Dal debutto di Kimmich nella partita pesso 3-1 contro la Slovacchia nel maggio 2016, laha segnato 27 gol di testa e Kimmich ha fornito gli assist per 13 di questi.19.53 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger; Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt; Musiala, Sané; Kleindienst. CT Nagelsmann.(3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie;; Kean. CT Spalletti.19.52 Buonasera e benvenuti alladi.Buongiorno e benvenuti allatestuale di, Spalletti cerca il miracolo in terra tedesca. Missione miracolo, l’è chiamata a rimontare la sconfitta dell’andata con lanel ritorno dei quarti di finale di