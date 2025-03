Oasport.it - LIVE Germania-Italia 0-0, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: inizia la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Udogie viene fermato da Rudiger in velocità sulla fascia sinistra.3? Goretzka dalla distanza non trova la porta.1?la!20.43 Ora è il momento dell’inno tedesco.20.41 Innono in corso, fischi da parte dei tedeschi.20.39 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco inni nazionali.20.35 La formazione è ideata per l’inserimento dei centrocampisti, Tonali, Maldini e Barella avranno il compito d’inserirsi in ogni occasione.20.32 L’può vincere, ma deve soprattutto crederci di poterlo fare. Servirà calma e cinismo.20.29 Bisogna risalire agli spareggi per il Mondiale del 2002 per ricordare l’ultima volta che laha dovuto giocare due match nell’arco di tre giorni. All’epoca, dopo un pareggio 1-1 a Kiev, laha battuto l’Ucraina 4-1 in casa grazie anche alla doppietta di Michael Ballack.