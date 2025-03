Oasport.it - LIVE Germania-Italia 0-0, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: Barella manda alto da buona posizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Spinge ora la.13? Lancio su Kean fermato da Tah di testa.11? Fallo su Maldini a centrocampo, riparte l’.9?con il destrosopra la traversa.7? Di Lorenzo mette in mezzo per Kean, Tah mette ind’angolo.5? Udogie viene fermato da Rudiger in velocità sulla fascia sinistra.3? Goretzka dalla distanza non trova la porta.1? Inizia la partita!20.43 Ora è il momento dell’inno tedesco.20.41 Innono in corso, fischi da parte dei tedeschi.20.39 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco inni nazionali.20.35 La formazione è ideata per l’inserimento dei centrocampisti, Tonali, Maldini eavranno il compito d’inserirsi in ogni occasione.20.32 L’può vincere, ma deve soprattutto crederci di poterlo fare.