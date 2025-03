Inter-news.it - LIVE – Fiorentina-Inter Women 1-0, viola avanti: gol dell’ex Bonfantini!

è l’incontro valido per la quarta giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadop Curva Fiesole (FI).1-052? Buona uscita di Runarsdottir sul tentativo di Serturini dalla destra48? Gol della! La difesa nerazzurra si addormenta, lasciando ripartire laquasi indisturbata. Bredgaard entra in area e dalla destra calcia un sinistro a giro che si stampa sulla traversa., piazzata sotto porta, si avventa sul pallone per il tap-in dell’1-0.INIZIA IL SECONDO TEMPOGli ultimi secondi prima dell’vallo rischiano di mandare in frantumi quanto fatto di buono dall’per tutto il primo tempo.