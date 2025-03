Inter-news.it - LIVE – Fiorentina-Inter Women 0-0, tutto pronto: inizia la partita!

è l’incontro valido per la quarta giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadop Curva Fiesole (FI).0-0LA12.11 Mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la quarta giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Fiskerstrand; Ballisager, Filangeri, Faerge; Bredgaard, Curmark, Severini, Snerle; Boquete; Janogy, Bonfantini.(3-5-2): Runarsdottir, Bowen, Milinkovic, Andres, Schough, Tomaselli, Csiszar, Detruyer, Serturini, Wullaert, Cambiaghi.Su-News.it puoi seguire la cronacaintegrale di, così come i report di ciascun tempo e leviste pre/post-oltre a tutte le altre informazioni.