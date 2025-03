Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc, ma il podio resta lontano

37° giro/56 Hamilton sta perdendo davvero tanto adesso. 3.5 il suo ritardo da Russell.36° giro/56 Il cielo è sempre più nuvoloso. C'è una bassa percentuale di possibilità che arrivi la pioggia negli ultimi giri.35° giro/56 Posizioni cristallizzate. Da capire se ora i top team faranno una seconda sosta o se andranno sino in fondo con le attuali gomme hard.34° giro/56 Hamilton, a questo punto, dovrà cedere la posizione a Leclerc, dato che non è riuscito a superare Russell? Vedremo quali saranno le decisioni in casa Ferrari.34° giro/56 Non una buona gara per Antonelli. Nel gioco dei pit-stop è stato superato da Tsunoda ed è stato sorpassato in pista da Ocon.