Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: Ferrari, che umiliazione! Arriva anche la squalifica per Hamilton e Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAGGIORNAMENTO ORE 12.30: Lewisè statoto. La macchina non rispettava i dettami perché il pattino sotto il fondo ha avuto un consumo superiore a quello concesso (alle misurazioni lo spessore dovrebbe essere di almeno 9 millimetri, ma in questo caso era di 8,5-8,6 mm).AGGIORNAMENTO ORE 12.25: Charlesè statoto per peso della vettura inferiore a quello regolamentare.toPierre Gasly.A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIAROL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARAORDINE DI SCUDERIA IN CASAFA PASSAREL’INCIDENTE IN PARTENZA TRA9.46 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.9.45 L’ordine di scuderia in casanon ha portato a nulla.