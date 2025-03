Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: dominio McLaren. Ferrari non all’altezza e con un ordine di scuderia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIAROL’D’ARRIVO DELLA GARADIIN CASA: HAMILTON FA PASSARE LECLERCL’INCIDENTE IN PARTENZA TRA HAMILTON E LECLERC9.46 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.9.45 L’diin casanon ha portato a nulla. Hamilton ha lasciato passare il compagno di squadra, ma Leclerc non è stato poi in grado di sorpassare un solidissimo Russell.9.45 Nella classifica costruttori lavola a quota 78 punti, seguita dalla Mercedes a 53, dalla Red Bull a 36 e dallaa 35.9.43 Non una gran gara per Antonelli, sorpassato in pista da Ocon e alla fine ottavo. Il divario da Russell, al momento, è enorme: servirà tanta pazienza.