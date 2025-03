Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: battaglia vera tra Hamilton e Leclerc!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO20° giro/56 La Ferrari chiede via radio adi far passarealla curva 14! Risposta: “Quando sarà più vicino, sì”.20° giro/56 Norris supera Albon e si prende la seconda posizione.19° giro/56è da inizio gara che sembra molto più veloce di, che a differenza di ieri non sembra avere un passo all’altezza.18° giro/56 Norris si sbarazza con una facilità disarmante di Russell e si riprende la posizione. Piastri intanto torna in vetta: sorpassato Albon.17° giro/56FURIBONDA!attaccaall’interno! Il britannico frena al limite per rimanere davanti e ci riesce!17° giro/56ai box ha approfittato per sostituire l’ala danneggiata.17° giro/56a 4 decimi da, sembra averne di più anche con gomme hard.