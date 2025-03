Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, WTA Miami in DIRETTA: azzurre in campo alle 19!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:13 Mektic/Venus-Nys/Roger-Vasselin 6-3! Due break e primo set per i n.3 del seeding. A meno di ritardi inaspettati, visto che il doppio si gioca con punto decisivo sul 40-40 e super tie-break finale,19 toccherà a!17:20 Alexandrova/Stearns b. Mihalikova/Nicholls 6-4, 6-3! Adesso Nys/Roger Vasselin-Mektic/Venus e poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra, match valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di(USA). Lesi giocano un posto ai quarti dopo aver cancellato 4 match point all’esordio.Letornano indopo essersi salvate per un soffio nel turno precedente. All’esordio in Florida infattti hanno dovuto salvare la bellezza di quattro pmatch e sono venute a capo solo per 12-10 al super tie-break della coppia ucraino indonesiana Kichenok/Sutjiadi.