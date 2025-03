Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato 6-7, 2-6, WTA Miami in DIRETTA: azzurre dominate dal 5-2 sopra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match e del torneo di, che ritroveremo verosimilmente nel WTA 500 di Stoccarda.20:46 Era come se, da 5-2,avesse trovato la soluzione a tutti i problemi proposti dalle. La prima paga(71% di punti vinti contro il 49% delle), mentre con la seconda si difendevano meglio le italiane (60% a 52%).ha perso solo una volta la battuta, nell’ultimo gioco della partita.20:45 Poco da dire, tanto rammarico. Leerano 5-2, dopo aver vinto quattro dei sei punti decisivi disputati, su sette giochi. I ‘killer point’ sono proseguiti, ma le rivali (ttutto la giapponese) hanno saputo alzare notevolmente illlo, e lelo hanno abbassato non di poco.20:44b.