Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato 6-7, 0-1, WTA Miami in DIRETTA: le azzurre perdono un 1° set maledetto da 5-2 sopra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Intervento dibrava a scavalcare!15-40 Una maestra del doppio!! Infila entrambe le. Bisogna far giocare l’altra.15-30 PRIMA VINCENTE! Da qui bisogna ripartire!0-30 Cerca la riga con il passante di rovescio l’azzurra, esce anche questo.0-15 Niente, fuori il dritto di. Durissima.0-1 Ignora il movimento die serve l’iberica per la comoda chiusura.40-30 Chiusura a rete di! Torniamo sotto!40-15 Riesce a chiudere lo smash appoggiato.40-0 Se ne va la risposta.30-0 Stecca di rovescio, fa ciò che vuole la nipponica adesso.15-0 Risponde in controbalzo alla pallata di dritto di Jasminee raccoglie l’errore.6-7! Primo set, con il servizio slice chiude