Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato 4-1, WTA Miami in DIRETTA: le azzurre vincono il 3° punto decisivo di fila e il 4° game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 LO SLICE VINCENTE!15-15 Risposta di dritto dial corpo di.15-0 Altra mancata risposta dialla prima di!4-2 Accorciano le rivali nei punti decisivi: 3-2, miracolo a rete di.40-40 MERAVIGLIOSO lob in slice di Sara! Lo scambio si sposta sulla diagonale, già sapete come finiva. Smash vincente di!4o-30 Aveva risposto alla grande Jasmine, grande difesa però diche si merita quello che arriva dopo: un millimetro di riga presa col dritto.30-30 Mette lungo un deleterio rovescio in palleggio Jasmine, poteva chiudere il set questo.15-30 Stecca di dritto l’iberica!15-15 Milionesimo lob della partita di, centesimo smash risolutivo!15-0 Chiude di rovescio.4-1 SARA!! Legge prima il rovescio di, lungoriga, e interviene in modo vincente.