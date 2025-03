Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato 0-1, WTA Miami in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ace (1°).0-30 Bene con la risposta, di dritto.0-15 Doppio fallo anche di.0-1 Ahh, peccato. Sbaglia stavolta a rete l’azzurra e c’è subito il break.40-40 Entra comodamente a rete!30-40 Doppio fallo.30-30 Prima vincente dell’azzurra.Jasmineal servizio19:07 Ancora qualche minuto di attesa. Le azzurre sono al momento fuori dalle 8 coppie che disputerebbero le WTA Finals, ma solo di 15 punticini. Vincendo oggi già si metterebbero dentro.19:01 In quarti di finale ecco che ci sarebbe la vincente tra Babos/Stefani e Zheng/Mertens. Quest’ultima, ancora in campo, ha spaventato molto nel primo set Iga Swiatek sul Centrale, prima di cedere alla distanza.18:56 Azzurre che hanno salvatopoint nell’esordio contro Kichenok/Sutjiadi, imponendosi per 6-1, 5-7, (12-10).