Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Oslo 2025 in DIRETTA: si decide la gara nel 4° poligono

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4/4 – Samuelsson, Fillon Maillet, Stroemshei, Laegreid e Perrot con la possiblità di vincere!GIRO 4/5 – Laegreid continua a marcare Perrot per la Coppa di Specialità, Fillon Maillet ha aumentato l’andatura e portato a 7? il margine su Perrot 4°.GIRO 4/5 – Johannes Boe si trova a 21? dalla testa. E’ ancora possibile la chiusura col botto! Giacomel è a 21? dalla decima posizione con tre errori. Con lo zero finale chiude forse ancora negli 8!GIRO 4/5 – Samuelsson e Fillon Maillet con qualche metro su Stroemsheim e Frey che sono stati raggiunti da Laegreid e Perrot.GIRO 4/5 – Vediamo questo 4° giro, sono tutti vicini davanti. Fillon Maillet, vincendo, potrebbe vincere la coppa di specialità ma devono sbagliare Laegreid e Perrot.Altro zero di Giacomel che è 15° a +32? dalla decima posizione!Zero pesante di Fillon Maillet, Perrot, Laegreid e Stroemsheim, non ditemi che vince ancora lui.