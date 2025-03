Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Oslo 2025 in DIRETTA: Samuelsson vince, a Laegreid la ‘coppetta’. Si chiude la gloriosa carriera di Johannes Boe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:26 Che peccato che ci sia stata la vergognosa esultanza di, che di gare importanti ne ha vinte, ma si è sempre fatto disprezzare per commenti fuori luogo e colmi di rancore verso i cugini che ce l’hanno fatta: i norvegesi!16:25 CLASSIFICA FINALE(NOR)Sebastian(SWE) 1 39:11Eric Perrot (FRA) 1 +5?6Endre Stroemsheim (NOR) 0 +9?3Sturla Holm(NOR) 1 +21?1Quentin FIllon Maillet (FRA) 3 +30?7Jakov Fak (SLO) 0 +40?98° TOMMASO GIACOMEL (ITA) 3 +1’13”16:23 Tarjei Boe fa festa con la bandiera norvegese, anche per lui silanel! Ha vinto la Coppa del Mondo nel 2009 e una marea di titoli mondiali e olimpici in staffetta con il fratello, ma non solo.16:228° un pauroso Tommaso Giacomel, gara compromessa dopo i 3 errori a terra? Neanche per sogno.