Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Preuss vs Jeanmonnot, ultimo atto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaconclusiva della stagione di Coppa del Mondo di2024-. Si assegna la sfera di Cristallo-Holmenkollen (NOR) negli ultimi 12.5 chilometri della stagione.Loue Franziskaci hanno regalato una corsa alla Sfera di Cristallo palpitante, che si deciderà solamente all’poligono dell’ultima competizione. La francese, giunta in Norvegia con una manciata di punti da recuperare, ha saputo vincere per dispersione l’inseguimento di ieri, dopo aver perso la sprint di appena due decimi proprio dallarivale. Sono 5 i punti di margine per.L’Italia si presenta all’ultima chance della stagione per ambire al podio con Dorothea Wierer e Samuela Comola.