Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Preuss vs Jeanmonnot, resa dei conti. Wierer, ultima chance!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:05 Dorotheaha l’di conquistare un podio individuale in stagione, lei che ha avuto malanni quà e là lungo tutta la durata dell’inverno. Presente anche Samuela Comola, ieri 9^ nel pursuit.13:00 E allora, appena cinque punti a dividere le due contendenti della Coppa del Mondo: Loue Franziska. Verosimilmente chi arriverà davanti si porterà a casa la Sfera di Cristallo.12:54 Tra circa 20? prenderà il via la gara conclusiva di Coppa del Mondo dida, collina di Holmenkollen (NOR).LADELLAMASCHILE DIDALLE 15.40Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaconclusiva della stagione di Coppa del Mondo di2024-