Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot si toccano all’ultima curva, la francese cade e perde la Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 Non possiamo che essere grati di aver vissuto un tale spettacolo, seppur in una tappa di-Holmenkollen senza neve. E ancora deve arrivare la gara maschile, l’ultima di Johannes e Tarjei Boe! A dopo amici di OA Sport!14:02U23 a Oceane Michelon. Comola chiude 30^ nella generale con un bel guizzo, Wierer 13^.14:00 Sono state le vincitrici delle gare dell’ultima tappa di, sprint ea Preuss e inseguimento a.13:58 CLASSIFICA FINALEFRANZISKA PREUSS (GER) 1 38:23.7Elvira Öberg (SWE) 3 +3?3LOU(FRA) 1 +11?7Oceane Michelon (FRA) 3 +19?0Paula Botet (FRA) 2 +19?7Paulina Batovka Fialkova (SVK) 3 +24?318^ Samuela Comola (ITA)30^ Dorothea Wierer (ITA)13:57 Dopo aver visto il replay, sembra proprio che laabbia fatto tutto da sola.