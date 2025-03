Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: davanti JEANMONNOT E PREUSS ALL’ULTIMO GIRO, chiamate gli amici!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAElvira fa fatica,attacca!Mancano 1.2km!!ancora li, si guardano.Paurosa Elvira che se ne andrà.Beh, vince Elvira. Si è accodata e a breve proverà ad attaccare. SARA VOLATA PER LA COPPA DEL MONDO??Le ha prese!ARRIVA ELVIRA! Non ha chance di Coppa di Specialità che è stata già vinta da!Chi arriva, vince! Elvira sta rimontando!ULTIMO– Signore e signori, si va oltre la fantascienza! Ultimoche assegnerà la vittoria e la Coppa del MondoZero di Elvira che sarà terza! Sbaglia Comola: TUTTI GLI OCCHI SULL’ULTIMO!SARANNO PRIMA E SECONDAAAAA!POLIGONO 4/4 – ZERO DI ENTRAMBEEEEEEE!POLIGONO 4/4 – Entrano insieme Hanna Öberg, Franziska, Loue Oceane Michelon. Poco dietro Fialkova e, udite udite, Elvira Öberg.