Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: bene Preuss, un errore Jeanmonnot! Comola 6^ dopo la prima serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 1/4 – Sbaglia sull’ultimo bersaglioe si mette subitoper. Zero veloce diche esce 6^!!POLIGONO 1/4 – Ci siamo, si spara!che ha guadagnato 10 posizioni nel primo giro e potrà aprire moltodelle altre!GIRO 1/5 – A metà del primo girosolo li nella top 5. Wierer ha perso 7 posizioni,le ha guadagnate.GIRO 1/5 – Ricordiamo come ci sia in ballo anche la Coppa di specialità. La situazione vedecon 41 punti di margine su Elvira Oeberg e 61 su Richard. La giovane francese si gioca anche la Coppa U23 contro Oceane Michelon.INIZIATA LA GARA!13:10 Sale la tensione, tra 5? il via dell’ultima gara che deciderà la Coppa del Mondospara di un punto percentuale meglio dial tiro, in posizione prona o in piedi non fa differenza (94% a terra contro 93% e 87% in piedi contro 86%).