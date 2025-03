Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston, ATP Miami 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.37al momento occupa l’ottantottesima posizione del ranking mondiale. La stagione del francese è iniziata in salita a causa di un infortunio che l’ha costretto a ritirarsi nel corso del secondo turno degli Australian Open e a perdere quasi un mese di incontri. Tra Indian Wells eil transalpino ha disputato il challenger di Phoenix arrendendosi ai quarti di finale contro Joao Fonseca con un doppio 6-4. In Floridaè in tabellone come lucky loser: il francese è prima stato sconfitto da Billy Harris 7-5, 6-2 nell’ultimo turno di qualificazione, poi è stato ripescato ed ha sconfitto Yoshihito Nishioka per 6-4, 3-1 e ritiro.23.34esordisce nel Master 1000 di. L’azzurro torna in campo dopo il terzo turno raggiunto ad Indian Wells dove ha superato Christopher O’Connell 6-2, 7-6 prima di arrendersi a Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-3.