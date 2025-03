Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 4-6, 6-3, 6-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: una versione ‘double-face’ dell’azzurro accede al 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.54 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.1.52 Al prossimodel Master 1000 diaffronterà Zizou Bergs, giustiziere di Andrey Rublev per 7-5, 6-4. Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori, che non si sono mai incrociati nel massimo circuito1.50 Quest’oggi l’azzurro ha messo a segno 33 vincenti e 30 errori gratuiti, di cui 18 solamente nel primo set. Bilancio negativo perche chiude con 19 vincenti e 23 non forzati.1.48ha chiuso questa partita con l’81% dei punti vinti con la prima, entrata il 75% delle volte, ed il 61% con la seconda.