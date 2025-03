Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 4-6, 6-3, 2-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Bravissimoa ribaltare lo scambio con il lob di rovescio. L’azzurro ha preso in mano lo scambio, scendendo a rete e chiudendo con una stop volley.15-15 Si ferma in rete il dritto diche si è trovato la palla tra i piedi dopo la risposta di rovescio di.15-0gioca una smorzata in uscita dal servizio.ci è arrivato bene ma ha spedito in rete la contro-smorzata2-2 Gioco: prima ad uscire e dritto lungolinea in contro-balzo.40-15 Prima al centro, smash al volo e benedizione finale.30-15 Prima vincente per l’azzurro15-15chiama avanticon una smorzata con taglio ad uscire e poi lo scavalca con un lob chirurgico15-0 Il francese non trova il campo con la risposta d’incontroNel primo setha giocato mediamente con i piedi sulla linea di fondo, mentre nel secondo ha giocato circa un metro più avanti a dimostrazione della crescita avuta dall’italiano.