Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 4-6, 2-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il francese vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace, il sesto della partita per2-2 Gioco: uno-due per il.40-0 Termina in corridoio il rovescio incrociato dell’italiano.30-0 Ace, il quarto della partita per il.15-0 Si ferma sul nastro la risposta dell’azzurro.ha vinto l’81% dei punti giocati con la prima, entrata il 79% delle volte, ed il 43% con la seconda. L’azzurro ha perso in totale 9 punti al servizio, di cui 6 nei primi due game del match.2-1 Gioco: prima ad uscirente per l’italiano.40-0 Ace, il quinto della partita per il romano che ha servito ad uscire a 119 miglia orari.30-0 Servizio al centro, dritto incrociato e smash finale.15-0manovra prima con l’inside-out, poi con l’inside-in ed infine chiude dal centro del campo1-1 Gioco: si ferma in rete la risposta in back di