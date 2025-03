Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 4-6, 0-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il francese vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima al centro e benedizione finale con il dritto.15-15 Termina di poco in corridoio il dritto in contropiede di15-0 Bellissima palla corta del romano.è rapidissimo a venire a rete e dà vita ad un bello scambio nei pressi della rete che viene vinto dall’azzurroAl servizio MatteoSECONDO SETA fare la differenza nelset è stato ilgioco in cuiha faticato molto al servizio ed al dritto. L’italiano fino ad ora ha commesso 18 errori gratuiti, troppi visto la tipologia di avversario che sta affrontando quest’oggi.4-6 Gioco eset Hugo: l’azzurro affossa in rete la risposta di rovescio su una seconda tutt’altro che irresistibile.Seconda40-30 Ottimo passante con il rovescio lungolinea perche chiude a campo aperto.