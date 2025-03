Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 3-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro rimane in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Giocospinge con due dritti incrociati e poi chiude con un lungolinea perfetto.40-15 Servizio ad uscire vincente.30-15 Ace, il terzo della partita per l’italiano.15-15 Termina in corridoio la risposta disulla prima ad uscire del.0-15 Il dritto lungolinea disbatte sul nastro e termina in corridoio.2-4 Gioco: con il secondo ace dell’incontro il francese consolida il break.40-30 Muore a metà rete il rovescio incrociato di. Brutto errore su una palla non difficile da gestireSeconda30-30ribalta l’inerzia dello scambio con il lungolinea di dritto, prende la rete con un incrociato e chiude a campo aperto.30-15 Si ferma in rete il dritto diche è già al tredicesimo errore gratuito di questo match15-15 Il rovescio disbatte sul nastro e si impenna.