Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: lungo il secondo salto di Furlani! Fabbri e Weir inseguono nel peso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05: Vince Erm con 2’34?91, che significa personale e record estone, 10mo all time,posto per Skotheim che ha subito e dato qualche spallata nell’ultimo giro al rivale. L’oro è suo. Steinforth difende il bronzo nonostante un 1000 molto faticoso13.03: Skotheim controlla Erm che èal momento13.03: Ehammer si ferma a 7.92 nel13.03: Anche Peterson, medagliato europeo, va davanti agli azzurri con 20.73 nel, Toader con 20.64 va davanti ache ora è settimo13.02: Lo statunitense Piperi va alposto nelcon 21.2013.01: E’ il momento dell’ultima gara dell’eptathlon, i 1000 metri. Questi i protagonisti:1 Sander Skotheim NOR 2:32.72 2:32.722 Johannes Erm EST 2:33.09 2:33.093 Till Steinforth GER 2:36.