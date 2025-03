Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01: Non si migliora Adcock, ora14.01: E’ il momento delladei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste:1 Amoi Brown JAM 7.80 7.802 Devynne Charlton BAH 7.65 7.823 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.674 Grace Stark USA 7.72 7.725 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.796 Nadine Visser NED 7.72 7.727 Ackera Nugent JAM 7.72 7.758 Christina Clemons USA 7.73 7.8113.59: Nullo il quinto salto di Pinnock13.59. Tocca a Pinnock nel13.57: ORO A SORPRESA PER LA SUDAFRICANA SEKGODISO CON LA MIGLIORE PRESTAZIONE MONDIALE STAGIONALE DI 1’58?40, argento per la etiope Getachew che ha resistito nelchiudendo in 1’59?63, terzo posto in rimonta per la portoghese Silva con 1’59?80, record nazionale, come per Werro, quarta in 1’59?8113.57: Si stacca Duguma13.