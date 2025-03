Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Fabbri in zona podio nel peso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38: 21.36 per Leonardoche sale al terzo posto!13.36: Ottavo posto deludente per Weir che è fuori dall’ultimo lancio13.35. Questa la situazione delquando mancano gli ultimi due lanci:1 Tom Walsh NZL 21.65 SB (21.65 X 21.11 20.95)2 Adrian Piperi USA 21.48 (X 21.21 20.88 21.48)3 Chukwuebuka Cornnell Enekwechi NGR 21.25 SB (20.52 X 21.25 21.10)4 Roger Steen USA 20.88 (20.47 20.80 20.88 X)5 LeonardoITA 20.81 (20.67 20.69 X 20.81)6 Wictor Peteon SWE 20.73 (20.03 20.73 20.24 X)7 Andrei Rares Toader ROU 20.64 (X 20.64 X 20.39)8 Zane Weir ITA 20.63 (20.63 X X 20.55)13.34: Lo statunitense Piperi si riprende il secondo posto con 21.48 nel13.32: Trionfo e dominio per l’etiope Tsegay che vince con 3’54?86, doppietta etiope con Welteji, seconda in 3’59?30, bronzo e record personale per la britannica Hunter Bell con 3’59?84, poi Griffith, Ejore e Johnson13.