LIVE Atletica Mondiali indoor 2025 in DIRETTA | Furlani Fabbri Weir ultimo assalto azzurro al podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21: La sessione pomeridiana inizia alle 12:35 con le semifinali dei 60 ostacoli femminili con Elisa Maria Di Lazzaro nella terza serie12.18: La terza e ultima giornata deidia Nanchino si preannuncia emozionante con almeno tre azzurri in lotta per le medaglie: Mattianel salto in lungo, Leonardoe Zanenel getto del peso con tanta voglia di cancellare la brutta giornata di Apeldoorn.12.15: Buongiorno e benvenuti alladella terza e ultima giornata dei Campionatidiin programma a Nanchino in Cina.7.18. per il momento è tutto, appuntamento alle 12.35 per l’ultima sessione di gare del Mondiale di Nanchino. Grazie per averci seguito e buona giornata!7.16: Si chiude la gara dell’asta con il terzo errore di Erm a 5.