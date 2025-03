Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Di Lazzaro in semifinale nei 60 ostacoli!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.48: Queste le protagoniste della quarta batteria dei 60:2 Anja Luki? (SRB) 8.06, 8.063 Amoi Brown (JAM) 7.80, 7.804 Yanni Wu (CHN) 8.06, 8.105 Grace Stark (USA) 7.75, 7.756 Sienna Macdonald (CAN) 7.97, 7.977 Denisha Cartwright (BAH) 7.78, 7.788 Nika Glojnari? (SLO) 8.05, 8.083.43: Nel lungo Kaelin si inserisce al terzo posto con 6.633.43: DIIN! L’azzurra è quarta nella terza batteria con 8?09. Vince Visser in 7?82, seconda Hughes con 8?03, terza Laurencin in 8?06. Carmassi resta terza nella graduatoria dei ripescaggi3.39: La rumena Rotaru-Kottmann si inserisce al terzo posto con 6.593.38: C’è Elisa Maria Dial via della terza batteria dei 60. Queste le protagoniste:2 Aasia Laurencin (LCA) 7.