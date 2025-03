Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Di Lazzaro in semifinale nei 60 ostacoli! Pieroni protagonista nell’alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.12. Secondo errore pera 1.925.11: Olyslagers supera 1.92 al primo tentativo, Patterson al secondo5.07: Errore pera 1.925.05: Nessun problema per Topic a superare 1.925.03. Anche Onnen supera 1.92 al primo tentativo5.03: Hufnagel supera 1.92 al primo tentativo5.01: Si salva la cipriota Kulichenko che supera 1.89 al terzo tentativo. Si sale a 1.92 per la prima vera scrematura della gara. Ancora nove in gara, Mahuchikh passa5.00: Eliminata Cunningham4.59: Tabashnykh supera 1.89 al terzo tentativo4.58: Nell’asta Baldwin supera 4.50, Strasky 4.40. Deve ancora entrare in gara la maggior parte degli atleti4.57:supera 1.89 al secondo tentativo!4.54. Olyslagers supera 1.89 al primo tentativo, Onnen al secondo4.54: Nell’asta si ferma Galpal a 4.