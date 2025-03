Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Di Lazzaro in semifinale nei 60 ostacoli! Pieroni nella finale dell’alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.56. Mitkova, dopo due nulli, piazza la misura di 6.63 e sale al terzo posto3.54: Queste le protagoniste della quinta e ultima batteria dei 60:2 Bo-Ya Zhang (TPE) -, –3 Sidonie Fiadanantsoa (MAD) 8.07, 8.094 Kreete Verlin (EST) 8.06, 8.065 Ditaji Kambundji (SUI) 7.67, 7.676 Pia Skrzyszowska (POL) 7.78, 7.837 Lotta Harala (FIN) 7.97, 7.978 Cecilia Francisco Guambe (MOZ) -,3.53: Si completa la seconda rotazione di salti del lungo: Bryant, Diame, Kaelin ai primi tre posti3.50. Vittoria e record personale per la statunitense Stark con 7?73, ottavo tempo al mondo all time, seconda Cartwright con 7?78, poi Brown con 7?98, Wu con 8?05. Ripescabile Glojnaric con 8?10. Carmassi ha l’ultimo tempo di ripescaggio quando manca l’ultima batteria3.