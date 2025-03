Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Di Lazzaro in semifinale nei 60 hs! Pieroni ottava nell’alto. Dalle 12.35 Furlani e Fabbri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.38: Anche Olyslagers supera 1.97 al primo tentativo5.37: Patterson supera 1.97 al primo tentativo5.36: Errore anche per Topic a 1.975.35: Errore di Mahuchikh a 1.975.33: Errore anche per Kulichenko. Si sale a 1.97, restano in quattro in gara5.32: Anche Onnen è eliminata5.30. Hufnagel sbaglia ancora ed esce di scena5.29: Topic supera 1.95 al secondo tentativo5.28. Anche Ferreira supera 4.70 al terzo tentativo e si sale a 4.80 con 10 atleti ancora in gara5.27: Anche Onnen commette il secondo errore a 1.955.27: Due errori per Hufnagel a 1.955.26: Nell’asta 4.70 superato anche da Lillemets e Strasky5.25: Anche Olyslagers supera 1.95 al primo tentativo5.24: Patterson supera 1.95 al primo tentativo5.21: Mahuchikh supera 1.95 al primo tentativo5.