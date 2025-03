Secoloditalia.it - Littizzetto denunciata al tribunale di Milano per le frasi sui militari italiani. “Ha offeso i nostri caduti” (video)

Lucianaè statadopo la frase pronunciata in diretta tv, secondo la quale «Noinon siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere». Il Tenente dell’esercito Pasquale Trabucco, Presidente del Comitato per il 4 Novembre, ha infatti presentato una querela aldinei confronti della comica per le parole pronunciate durante la puntata del 9 marzo 2025 di “Che Tempo fa” di Fabio Fazio.Il tenente Trabucco contro Luciana: l’ho«Ho preso questa decisione – ha spiegato il tenente Trabucco – perché penso che certe cose non vadano toccate. Intendo la dignità deiuomini in divisa. Come Comitato per il ripristino della Festività del 4 Novembre l’ho ritenuto un atto simbolico necessario per iin battaglia.