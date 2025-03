Lite furiosa Choc dietro le quinte del programma Rai è finita malissimo tra loro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nuovodi Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle, non è ancora andato in onda e già fa parlare di sé. A infiammare l’attesa è una presuntafuribonda avvenutaledurante le prove. Il retroscena è emerso in diretta su Rai Uno durante un collegamento tra Conti e Alberto Matano, in cui è stato presentato ufficialmente il format. A sorprendere tutti, però, è stata Paola Perego, ospite in studio, che ha rivelato un episodio piuttosto acceso avvenuto proprio nei corridoi degli studi Dear.“Lavoro alla Dear, doveprovano. Venerdì ero lì e ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Ho visto volare extension. C’è stata unavera, sedata solo grazie all’intervento di una di. Non posso fare nomi, ma non vedo l’ora che arrivi sabato”, ha raccontato la conduttrice, alimentando curiosità e pettegolezzi.