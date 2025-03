Iltempo.it - L'Italia si sveglia tardi: 3-3 con Germania, azzurri fuori dalla Nations League

L'sie la rimonta sullasi ferma sul 3-3. Il pari per glinella gara di ritorno dei quarti di finale divale l'eliminazione dal torneo in virtù del 2-1 ottenuto a San Siro, con i tedeschi che approdano alle Final Four. Al Westfalenstadion tedeschi in vantaggio con Kimmich al 30', raddoppio di Musiala al 36' che sfrutta una disattenzione collettiva della difesa azzurra che dà di spalle al gioco intenta a parlare con l'arbitro dopo una conclusione dei tedeschi respinta da Donnarumma. Al 44' il tedeschi calano il tris con Kleindienst. Nella ripresa reazione azzurra con doppietta di Kean a segno al 49' e al 69'. Nei minuti di recupero gol su rigore di Raspadori dopo che al 74' era stato negato un penalty agliper atterramento in area di Di Lorenzo.