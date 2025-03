Oasport.it - L’Italia risale da 0-3 e pareggia a Dortmund, ma è fuori dalla Nations League: sarà Norvegia verso i Mondiali

si assiste ad una partita dai due volti nel ritorno dei quarti di finale delladi calcio tra Germania ed Italia: finisce 3-3, ma sono i tedeschi a qualificarsi per la Final Four in virtù del successo per 1-2 ottenuto all’andata a Milano. I teutonici chiudono la prima frazione sul 3-0 in una gara a senso unico, ma gli azzurri rientrano in campo rigenerati dopo l’intervallo e trovano il 3-3. Diversi i rimpianti del, da un gol regalato ai padroni di casa, ad un rigore prima concesso dal direttore di gara e poi negato dopo la revisione al VAR.Primo tempo da incubo per gli azzurri: alla mezz’ora arriva il penalty per la Germania per il fallo di Buongiorno, e Kimmich dal dischetto non perdona. Al 36? clamorosa topica della difesa azzurra, che si ferma a protestare col direttore di gara e volta le spalle al gioco: Kimmich batte il corner e Musiala segna a porta spalancata.