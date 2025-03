Fanpage.it - L’Italia regala un tempo alla Germania, poi l’epica rimonta: ma viene eliminata dalla Nations League

Leggi su Fanpage.it

Tre gol nei primi 45 minuti schiantano l'Italia che paga un primoinqualificabile contro la, venendoin. Inutile la reazione azzurra con la doppietta di Kean e la rete di Raspadori per un 3-3 dima che non basta per andare in semifinale.