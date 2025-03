Liberoquotidiano.it - L'Italia può battere la Germania: ecco la mossa segreta per spianare i crucchi

L'puòla. Partiamo da questo presupposto tutto tranne che scontato considerando a che distanza eravamo fino alla scorsa estate. Possiamo ribaltare il 2-1 subito al Meazza in quel di Dortmund, ne abbiamo le qualità anche se non tutti i titolari sono a disposizione di Luciano Spalletti e questo non va dimenticato. Sono chiare le cose da migliorare e questo è un vantaggio oltre che un segnale positivo: accade solo quando c'è la base. Una è quella di cui Spalletti non ha voluto parlare perché «la sanno tutti, pure noi e non va trasformata in una psicosi»: i calci piazzati. Subiamo gol su quelle situazioni perché abbiamo pochi centimetri e pochi marcatori puri. Di solito in questi casi si marca a zona ed è così che il ct e il suo staff avevano impostato l'ma dopo i gol subiti dalla Francia si è deciso di cambiare per un sistema di marcature cosiddetto misto: castello difensivo a proteggere Donnarumma e davanti a uomo sui saltatori avversari.