L’Italia litiga mentre il futuro la travolge

Ma cosa sta succedendo alla politica italiana? Se guardiamo l’ultima settimana, e confrontiamo le beghe di casa nostra con quanto, contemporaneamente, accadeva nel resto del mondo, esce un’istantanea tra il surreale e potremmo addirittura dire il comico, se la situazione non fosse insieme, per una volta, sia grave che seria. Nel resto del mondo: Trump e Putin si giurano amicizia in una telefonata fiume, Netanyahu torna a bombardare selvaggiamente Gaza, la Germania annuncia un piano di riarmo senza precedenti, in Turchia va in scena un golpe, la Francia rispolvera lo scudo nucleare, al Consiglio Europeo i leader sono impegnati a capire come e quando riorganizzare i propri eserciti rispondendo all’appello - per ora piuttosto futuristico e futuribile - di Ursula von der Leyen. E in Italia? Maggioranza e opposizione passano gli ultimi tre giorni ad azzuffarsi sul Manifesto di Ventotene del 1941.