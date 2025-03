Lettera43.it - L’inviato degli Stati Uniti Witkoff: «Putin non è una cattiva persona, è molto intelligente»

In un’intervista con il conduttore di podcast Tucker Carlson, ex Fox News,di Donald Trump Steveha detto che non considerauna «». Anzi, «èe un grande leader» che «mi è piaciuto e ho pensato fosse sincero con me».ha infatti incontrato il presidente russo il 13 marzo. Alla domanda su come facesse a sapere chenon sarebbe andato oltre l’Ucraina in caso di concessioni, ha risposto che «non mi sembra che voglia conquistare l’intera Europa, è una situazionediversa da quella della Seconda guerra mondiale» quando l’esercito sovietico marciava fino a Berlino nel conflitto contro la Germania nazista. «È complicata, questa guerra, e tutti i fattori che l’hanno determinata», ha specificato. Ha inoltre criticato il piano del premier britannico Keir Starmer e di altri leader europei che prevede una forza internazionale a sostegno di un cessate il fuoco in Ucraina.