L'inquietante post del turista scozzese ferito nell'esplosione: "Sarà una buona settimana, se non vengo ucciso..."

AGI - "Questa dovrebbe essere una.se nonin qualche modo empio Dato che sono solo, mi siederò in uno diverso ogni giorno". Così l'sulla sua pagina Facebook delcinquantenne rimasto ustionato sul 70% del corpo a seguito dell'del b&b nel quartiere Monteverde, dove aveva preso alloggio al suo arrivoa capitale. Grant Paterson era arrivato per un viaggio in solitaria a Roma il 17 marzo, data in cui ha pubblicato ilcon tanto di foto della struttura turistica: "L'alloggio è bello", aveva scritto. Nei giorni successivi ha pubblicato numerose foto scattate in giro per i monumenti della capitale: Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza San Pietro, l'Alatre della Patria, il Colosseo e i Fori Romani.